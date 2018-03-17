4 yaşındaki Selçuk beynindeki 8 tümörle savaşıyor

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan Filiz ve Bekir Aygün çiftinin 4 yaşındaki oğulları Selçuk’un daha 6 aylıkken gözünde tümör olduğu tespit edildi. Bir süre tedavi gören Selçuk 9 aylıkken sağlığına kavuşurken, 2 yaşında geçirdiği kriz sonrasında tekrardan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğünde beyninde çok sayıda tümör olduğu ve tümörlerin her geçen gün büyüdüğü belirlendi. Tuberoskleroz ile epilepsi teşhisi konulan Selçuk, beynindeki yaklaşık 12 milimetre çapındaki 8 tümörle yaşıyor. 4 yaşındaki oğlunun sağlık durumunun düzelmesi için çaba harcadıklarını ancak tedavi edilmesini sağlayamadıkları için üzgün olduklarını kaydeden baba Bekir Aygün, "Tek isteğimiz oğlumuzun iyileşmesi. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

"En büyük hastanelere gittik ama..."

Kendi imkanları ile birçok hastaneye gittiklerini ama Selçuk’u tedavi edecek doktor bulamadıklarını söyleyen Aygün, “Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Tekirdağ, Isparta gibi şehirlerdeki en büyük hastanelere gittik. Ameliyatı çok riskli olduğu için hiçbir doktor müdahale edemiyor. Ben oğlumun tedavisi için Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sağlık Bakanımız ile tüm yetkililerden yardım istiyorum. Biz kendi çabalarımızla bu çocuğun sağlık durumuna müdahale edemedik, ettiremedik" dedi.

“Bu süre zarfında sürekli bizim nöbetlerimiz oluyordu ve hiç bitmiyordu”

Kardeşinin hastalığının tüm aileyi etkilediğini söyleyen abla Hamide Aygün ise, “Selçuk 6 aylıkken gözünde bir kayma vardı. Biz o zaman onu Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdük. Doktor, gözlerinde tümör olduğunu söyledi ve bizi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine gönderdi. Oradaki doktorumuz bizi ameliyathaneye alıp hemen baktı ve ‘İki gözünde tümör var, hemen kemoterapi alması lazım’ dedi. Onun ardından kemoterapi ve ışın tedavisi aldık. 9 aylıktı tedavisi bitti. Ondan sonra bir nöbet geçirdi. Nöbetten sonra hastaneye kaldırdılar. Hastanede MR çekildi ve MR’da beyninde ödem olduğunu söylediler ve epilepsi teşhisi koydular. Bu süre zarfında sürekli bizim nöbetlerimiz oluyordu ve hiç bitmiyordu” ifadelerini kullandı.

“Her doktor ameliyat olması gerektiğini söylüyor ama hiçbiri yapmıyor”

Selçuk’un beynindeki tümörlerin 12 milimetre çapında olduğunu ve her geçen gün büyüdüğünü ifade eden Hamidiye Aygün, kardeşinin sağlık durumu için hiçbir şey yapamadıklarını kaydederek, “2 yaşındayken tekrardan bir MR çekildi. Beyninde tümörler olduğunu söylediler ve tuberoskleroz teşhisi koydular. Bu süre içerisinde beynindeki tümörler gittikçe büyüdü. Tümörler önce 6 milimetre çapında, sonra 10 milimetre çapında, daha sonra ise 12 milimetre çapında oldu. Bu çocuk iki üç günde bir nöbet geçiriyor. Her doktor ameliyat olması gerektiğini söylüyor ama hiçbiri yapmıyor. Sabaha kadar sürüyor nöbetleri. İlaçlarla durduruyorlar, serum takıyorlar. 4 yıldan beri böyle" diye konuştu.