Serkan Yazar’dan Büyükşehir’e teşekkürler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sporun tabana yayılması hedefiyle 2012 yılında Ücretsiz Spor Okulları Projesi’ni hayata geçirdi. 6-12 yaş arasında çocuklara hizmet veren ücretsiz Spor Okulları’nda voleybol, basketbol, hentbol, masa tenisi, yüzme, atletizm, satranç, badminton, güreş ve cimnastik branşlarında eğitim veriliyor. Akademik bir anlayışın hakim olduğu ücretsiz spor okulları, her bir öğrencisini potansiyel bir Türkiye, Avrupa, Dünya ya da Olimpiyat Şampiyonu hedefiyle ele alıyor. 12 ilçede haftanın her günü faaliyet gösteren ücretsiz Spor Okulları’nda bugüne kadar binlerce öğrenci spor yaparken, aynı zamanda spor alanında da birçok başarı elde edildi ve başarılar artarak devam ediyor. Yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ücretsiz Spor Okulları, spor salonu olmayan ya da spor salonu yapılması müsait olmayan okullar için de büyük bir nimet.

KADIKÖY’DE DE FAALİYET GÖSTERİYOR

İşte bu okullardan birisi de Kadıköy Mahallesi ile Mehmet Ali Paşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kazım Karabekir Ortaokulu. Kazım Karabekir Ortaokulu'nun 510 öğrencisi var ve bu öğrencilerin yarısı aktif şekilde bu projenin içinde. Ücretsiz Spor okullarına araçlarla ücretsiz olarak taşınarak spor salonlarında sporla buluşturulan Kazım Karabekir Oratokulu öğrencileri, Küçük Kızlar Basketbol’da Kocaeli Şampiyonu oldu. Basketbolcular 15-18 Mart 2018 tarihlerinde Bilecik'te yapılacak olan Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında ilimizi temsil edecek. Burada da başarılı olurlarsa bölge ve Türkiye Finallerine katılacak. İki yıl gibi kısa bir süre içinde bu başarıyı yakalayan öğrenciler ilerisi için de büyük umut vaat ediyor.

OKUL MÜDÜRÜ SERKAN YAZAR'DAN KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Okul Müdürü Serkan Yazar, “Okulumuz adına gurur verici bir başarı kazandık. Eminim ki öğretmenimiz Halim Bayram ve antrenörümüz Zeynep Tosun öncülüğünde küçük kızlarımız daha büyük başarılara imza atacaklar. Onlara güvenim sonsuz. İyi bir takım oluşturduk ve Türkiye finallerine katılmayı çok istiyoruz” dedi. Okul Müdürü Serkan Yazar, ayrıca “Bu başarımızda en büyük pay tabii ki Kocaeli Büyükşehir Belediyemize ait. Belediyemiz ücretsiz spor okulları ile bu imkanları bize sunmasaydı, şu an böyle bir başarıdan söz edemeyecektik. Öğrencilerim, velilerim ve öğretmenlerim adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu'na ve nezdinde tüm çalışanlarına teşekkür ederim. Umarım güzel bir sonuç elde ederek, kupamızı ilimize getiririz ve başkanınıza armağan ederiz” dedi. Biz de okulumuzu tekrar tebrik ediyor ve ilimizi temsilen grup müsabakalarında Kazım Karabekir Ortaokulu'na başarılar diliyoruz.