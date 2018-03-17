Boğaz’ın gerçek Boğası: Kocaeli

Türkiye’nin en köklü turnuvaları arasında yer alan ve bu yıl 31’incisi düzenlenen Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası sona erdi. Beylikdüzü Spor Kompleksi’nde düzenlenen müsabakalarda karateciler, Mehmetçik için tatamiye çıktı. Kayıtlardan elde edilen gelirin, Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağışlanacağı turnuvada üç gün boyunca 26 ülkeden 1649 karateci mücadele verdi. Önemli turnuvaya ilimizden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü karatecileri de katıldı.

MİLLİ TAKIMIMIZ TURNUVAYA DAMGASINI VURDU

31. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası’nda Türk karateciler, rekor sayılabilecek bir başarıya imza attı. Minik, Yıldız, Ümit, Genç, 21 Yaşaltı, Büyükler ve Veteran kategorilerinde yapılan mücadeleler sonunda 120 altın, 127 gümüş ve 192 bronz madalya kazanan Türk karateciler, genel klasmanın zirvesinde yer aldı.

KARATECİLER 21 MADALYA KAZANDI

Turnuvada milli takım adına mücadele eden Kağıtsporlu üç karateciden Fatmanaz Yenen, Enes Bulut ve Ekrem Altuner Yılmaz toplamda 4 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. 31. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası’nda kulüpleri adına mücadele eden mavi beyazlılar karateciler ise 5 altın, 1 gümüş ve 10 bronz madalya kazandı.

ŞAMPİYON OLDUK…

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü karatecileri, elde ettikleri başarılı sonuçlarla Yıldız Bayan Kumite ve Büyük Bayan Kumite’de 31. Boğaziçi Karate Turnuvası şampiyonu oldu. Müsabakaların ardından dereceye giren sporcular kürsüye çağrılarak madalya ve kupalarını aldı.