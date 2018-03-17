Kartepe'nin büyüklerinin sinema keyfi

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ödüllü projelerinden biri olan “Alo Evlat” ekibi sosyal aktivite programı kapsamında her ay Kartepe’nin büyüklerini farklı etkinliklerde bir araya getiriyor. Alo Evlat ekibi bu ay sinema keyfinde Kartepe’nin büyüklerini “Hadi Be Oğlum” filminde ağırladı.

“HADİ BE OĞLUM”

Kartepe’de bulunan bir AVM’de Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi, Yücel Erten ve çocuk oyuncu Alihan Türkdemir’in başrollerinde oynadığı Hadi Be Oğlum filmi vizyona girdi. Alo Evlat ekibi filmi ilk izleyenler arasında yer aldı.

7/24 HİZMETTE DEVAMLILIK

Alo Evlat Hattı’nın 371 11 71 nolu telefonuna 7/24 kolaylıkla ulaşabilen Kartepeli vatandaşlara temel ihtiyaçların karşılanması noktasında yardımcı olan görevliler, tatil, hafta sonu gece gündüz, mesai saatleri dışında da yaşlı ve ihtiyaç sahibi Kartepelilerin yanında olmaya devam ediyor. Kimi zaman temel gıda ihtiyaçlarını tedarik ederek kimi zaman sadece elleri öpüp, dertlerini dinleyerek yalnızlıklarını paylaşmak üzere evlere konuk olan Kartepe Belediyesi Alo Evlat Ekipleri, yardıma muhtaç Kartepeli vatandaşların sevgiyle yanlarında oluyor. Kartepe’nin büyükleri “Hadi Be Oğlum” filminin izlemesi ardından mutlu geçen bir gün sonrasında Alo Evlat Hattı ekibi tarafından evlerine bırakıldı.