İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü‘ne bağlı Yunus Timleri, vatandaşların güvenliği için ilçe genelinde gerçekleştirdikleri uygulamalara devam ediyor. Ekipler tarafından dün ilçe genelinde yapılan uygulamalarda çok sayıda şahıs üzerinde arama yapılarak kimlikleri kontrol edildi. Gün boyunca devam eden uygulamalarda hakkında yakalama emri bulunan A.Ö. isimli bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Akşam saatlerinde devam eden uygulamalarda ise üst araması yapılan R.M. isimli şahıs üzerinde bir miktar esrar, M.Y. isimli şahıs üzerinde ise 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Hakkında yakalama emri bulunan A.Ö. ve üzerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen şahıslar polis merkezine götürüldü.
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Yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
İzmit'te Yunus Timleri tarafından yapılan huzur uygulamasında aranan 1 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar esrar ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz