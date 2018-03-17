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Emre Andız, Kılıçdaroğlu'nu Sempozyuma davet etti

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Andız, Gençlik Kolları İl Saymanı Burcu Yazıcı ve Gençlik Kolları eski İl Başkanı Ozan Aksu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek, Gençlik Kolları tarafından 15 Nisan Pazar günü Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan siyaset ve eğitim dünyasından ünlü isimlerin katılacağı “Adalet ve Demokrasi Sempozyumu”’na davet ettiler.

CHP Genel Merkez’de Kılıçdaroğlu’nun makamında yarım saat süren görüşmede Kılıçdaroğlu’nu Gençlik Kolları tarafından 15 Nisan Pazar günü Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan siyaset ve eğitim dünyasından ünlü isimlerin katılacağı “Adalet ve Demokrasi Sempozyumu”’na davet eden CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Andız, Kılıçdaroğlu’na sempozyum hakkında bilgi verdi. Programın formatı hakkında görüş alış verişinde bulunulan görüşmede Andız, parti içi bir program hazırlamadıklarını, CHP’li gençliğin yanı sıra hayır bileşenleri başta olmak üzere farklı kesimin gençliğini de orada görmeyi hedeflediklerini belirtti.

ADAYLARI ERKEN BELİRLEME İSTEĞİNİ TEKRARLADI

Kocaeli Gençlik Örgütü’ne güvendiğini dile getiren CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “Çalışkan, zeki, başarılı bir gençlik örgütümüz var. Biz de ana kademe olarak her zaman yanlarındayız. Desteğimizi eksik etmiyoruz” dedi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na adayların erken belirlenmesi gerektiğini tekrarlayan Sarıbay, “Adaylarımız erken belirlememiz gerekiyor. Hangi yöntemle adayları belirleyeceğimizi MYK bize iletsin bizde en kısa zamanda adaylarımızı belirleyerek çalışmalarımıza başlayalım “ ifadelerini kullandı.

KATILMAYI İSTERİM

Projenin anlamlı ve güzel bir proje olduğunu belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu tür projelerde partililer dışındakilere de açık olması ve orada bulunmaları önemli. Ayrıca hayır bileşenleri dışında diğer siyasi partilerin fikirlerini savunan kişiler ve Gebze’de ki STK’lardan da konuşmacı olmalı diye düşünüyorum” diye konuştu. Programa katılmayı çok istediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Olağanüstü bir şey olmadığı sürece orada, aranızda olacağım” dedi.

Bugün 13:08 TSİ - Siyaset

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