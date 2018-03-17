32 yıllık İzmitli firma 6 ülkeye tanker ihraç ediyor

İzmit ilçesindeki sanayi sitesinde 2 bin metrekarelik alanda çalışmalarını sürdüren firma, 4 yıl önce yaklaşık 700 bin lira harcayarak, yurt dışında geçerli yerli tasarım akaryakıt tankeri projesini gerçekleştirdi. Aldığı sertifika sayesinde Azerbaycan, İran, Kuveyt, Katar, Rusya ve Türkmenistan'aihracat gerçekleştiren firma, akaryakıt tankerinin diğerparçalarını da üreterek, yüzde yüz yerli olarak ürünü yurt içi ve dışında piyasaya sürmekistiyor.

"Yerli tasarımımızı 2 katına mal ettik"

Özcan Tanker Yönetim Kurulu Başkanı Özer Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce TSE'nin uluslararası standartlarda geçerli olan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) sertifikasını vermeye başladığını öğrendikten sonra akaryakıt tankerlerinin yerli tasarımı için çalışmalara başladıklarını söyledi. Söz konusu belgeyi taşımayan araçların çevreye çok ciddi zararlar verdiğini ifade eden Özcan, tasarımların da trafik kazalarında yaşanması ihtimal olan felaketlerin de önüne geçildiğini aktardı. Özcan, bir tankın 45 dakikada dolduğunu belirterek, "Bu zamanda yakıttan çıkan zararlı buhar havaya karışıyor. Gerekli bakanlıkların bu konuda önemli çalışmaları var. Biz de çevre dostu olan ADR sertifikalı araçların piyasada daha fazla olmasını temenni ediyoruz." dedi.

"Önemli olan yerli tasarım olmasıydı"

Türkiye'deki firmaların birçoğunun akaryakıttankerinde binlerce dolar harcayarak, yabancı tasarımları tercih ettiğini belirten Özcan, yerli tasarımlarını hazırlarken yaptırdıklarıbazı testlerin 4-5 kez tekrarlandığına dikkat çekti. Özcan, Türkiye'nin, son 15 yılda her alanda yerli ürünler adına çalışmalar yaptığına dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımızın o dönemlerde yerli ürünlerin üretimi konusunda uyarılarıyla yola çıktık. Yurt dışından alacağımız akaryakıt tankeri tasarımını daha ucuza mal edebilirdik ancak bunu kendimiz yapmaya karar verdik. Bunun bize daha pahalıya mal olacağını bildiğimiz halde, yurt dışında geçerli yerli tasarımımızı 2 katına mal ettik. Önemli olan yerli bir tasarımın olmasıydı, 'Türkiye'nin bu büyük adımlarına bir iki adım da biz katalım' dedik. O dönemde ilk yerli tasarımı yapanlardan olmanın da gururunu yaşıyoruz." Türkiye'de yerli tasarımın o dönemlerde neredeyse hiç yapılmadığını, yerli tasarımın kabulü için ciddi paralar harcandığını anlatanÖzcan, bu nedenle Türkiye'deki firmaların buna cesaret edemediğini söyledi.

Yurt dışına ihraç ediyor

Ürünlerine yurt dışından talepler olduğunu anlatan Özcan, 30 yılı aşkındır emek verdikleri sektörde, TSE ile yaptıkları önemli testlerle 6 aylık çalışma sonucunda ADR sertifikasını aldıklarını kaydetti. Özcan, alınan sertifika ile yerli tasarım olan yakıt tankerleriyle önemli akaryakıt firmalarının dikkati çektiğini ifade ederek,"Şu anda 6 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu sayıyı daha da arttırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Yakıt tankerinin yapımında kullanılan bazı parçalarında ülkemizde yapılması için bazı çalışmalarımız var. İnşallah yurt dışından alınan bu malzemeleri kendimiz yapacağız." şeklinde konuştu.Yurt dışına açılma noktasında özellikle uluslararası fuarlara katılım sağladıklarını anlatan Özcan, tasarımlarına güvendiklerini ve dünyanın her yerinde ürettikleri ürünleri görmek istediklerini sözlerine ekledi.