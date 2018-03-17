Gölcük Belediye bölge şampiyonu

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Tekirdağ’da düzenlenen 1.Bölge Şampiyonası’nda İlimizi temsil eden Gölcük Belediyespor, U-16 Erkekler Basketbol takımımız şampiyonada final mücadelesinde ev sahibi Tekirdağ Telekom basketbol takımını 72-63 yenerek bölge şampiyonu olmayı başardı. Zorlu geçen final mücadelesinde ev sahibi Tekirdağ Telekom ile ilk periyot berabere biterken sonraki periyotlarda üstünlüğünü koruyan temsilcimiz maçı kazanan taraf oldu. Bölgelerinde birinci olan Gölcük Belediyespor U-16 Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakaları için 3-6 Nisan tarihleri arasında Denizli’de Türkiye şampiyonluğu için mücadele edecek.