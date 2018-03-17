Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Tekirdağ’da düzenlenen 1.Bölge Şampiyonası’nda İlimizi temsil eden Gölcük Belediyespor, U-16 Erkekler Basketbol takımımız şampiyonada final mücadelesinde ev sahibi Tekirdağ Telekom basketbol takımını 72-63 yenerek bölge şampiyonu olmayı başardı. Zorlu geçen final mücadelesinde ev sahibi Tekirdağ Telekom ile ilk periyot berabere biterken sonraki periyotlarda üstünlüğünü koruyan temsilcimiz maçı kazanan taraf oldu. Bölgelerinde birinci olan Gölcük Belediyespor U-16 Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakaları için 3-6 Nisan tarihleri arasında Denizli’de Türkiye şampiyonluğu için mücadele edecek.
Bugün 13:28 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:29 TSİ )
Gölcük Belediye bölge şampiyonu
Gölcük Belediyespor U 16 Basketbol Takımı Bölge Şampiyonu oldu.
Bugün 13:28 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz