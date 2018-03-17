U-15 Play-Off’ta 7 maç var

Yarın A, B, C ve D gruplarında 7 maç oynanacak. Bu maçlar tam 6 stada dağılmış durumda. Günün programı şöyle…
A-HİSAREYN SPOR-YEŞİLOVA 13.00 HİSAREYN STADI
A-KÖRFEZ G.B. HARB-İŞ 15.00 ESENTEPE STADI
B-ÇAYIROVA G.B.-İZMİT G.B. 15.00 KUŞTEPE STADI
C-G.KARD.-K.GÜNEŞSPOR 13.00 DEĞİRMENDERE
C-B.DERİNCE-BEYLİKBAĞI 17.45 DERİNCE SUNİ ST.
D-D.BİRLİK-GEBZESPOR 16.00 DERİNCE SUNİ ST.
D-MUTLUKENT-SPOR 41 FK 13.00 BEYLİKBAĞI ST.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz