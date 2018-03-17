Yarın de tek maç var. Saat 17.00’de Gebze Metin Oktay Stadı’nda oynanacak maçta Mollafenari takımı ile Kocaeli Güneşspor kozlarını paylaşacak.
Bugün 13:29 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:31 TSİ )
M.Fenari-K.Güneş
U-19 Futbol Ligi’nde Play-Off heyecanı devam ediyor.
Bugün 13:29 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz