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Bugün 13:31 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:33 TSİ )

KSDF'nin Roma projesi

Kocaelisporlu Futbolcular Derneği, Kocaeli Roman Dernekleri Federasyonu ve Milli Eğitim Müdürlüğü ortak bir projede buluştu. Bir buçuk yıl önce temelleri atılan ve roman spor kulüplerine yönelik projede hedef daha çok lisanslı ve başarılı sporcuya ulaşmak. Konu ile ilgili olarak Otel Altınnal’da toplantı düzenlendi.

Toplantıda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Abdullah Erol, Kocaelisporlu Futbolcular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Levent Kılıçarslan, Kocaeli Marmara Roman Federasyonu Dernek Başkanı, Serdar Gençlerbirliği Kulüp Başkanıve roman kulüpleri kurucusu Erkan Aksoy, İzmit Kalespor Kulüp Başkanı Cengiz Demir, Selanikspor Kulüp Başkanı İsmet Tuğral, Fatih Neşespor Kulüp Başkanı Tayfun Şirin, Selanikspor Teknik Sorumlusu Ceyhun Güray, İzmit FK Teknik Sorumlusu Veli Akbaş, İzmit Kalespor Teknik Sorumlusu Yaşar Oğuz, Yenidoğan Serdarspor Teknik Sorumlusu İsmail Bayraktar, Yenidoğan Serdarspor Koordinatörü Sadun Gemici ve Yenidoğan Serdarspor Kaleci Antrenörü Nihat Yenilmez yer aldı.

EL BİRLİĞİ İLE ÇALIŞACAKLAR

Son derece faydalı olan toplantı yaklaşık 1 saat sürerken, çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan kurtulması ve sağlık bedenlere sahip olmaları için herkesin el birliği ile çalışması gerektiği vurgulandı. Şu an 300 roman sporcunun lisanslı olarak futbol oynadığının belirtildiği toplantıda bu sayının kısa vadede 1000’lere ulaşması için çaba sarf edileceğinin altı çizildi. Öte yandan Kocaelisporlu Futbolcular Derneği Nisan ayında yapılacak sunum ile Kocaelispor markasının daha geniş kitlelere yayılması için çalışmalar yapacağı ifade edildi. Günün sonunda basın mensuplarına toplu halde fotoğraf verildi.

Bugün 13:31 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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