Lider Ege’de puan avında

Turgutlu’ya dünden giden sarı-yeşilliler, Kaya Magnesia Termal Otel‎’de maç saatini bekliyor. Şampiyonluğun en güçlü adayı olan temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği, 27.hafta maçında Turgutlu’ya konuk oluyor. Ligin ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalayarak 9 maçta 8 galibiyet elde eden sarı-yeşilli ekip, başarılı gidişatını Turgutlu deplasmanında da sürdürmek amacında. Temsilcimiz, ilk yarıda Darıca’ya lider gelen rakibini Cafercan’ın attığı golle 1-0 yenmiş ve o maç sonunda Turgutlu zirveden inerek şampiyonluk hedefinden uzaklaşmıştı.İç sahada 8 maçtır kazanamayan Turgutlu’nun herhangi bir iddiası yok. Sarı-yeşilliler bu doğrultuda maçın favorisi görülüyor. Önceki gün saat 14.30’da Turgutlu’ya hareket eden sarı-yeşilli kafile, Kaya Magnesia Termal Otel‎’de maç saatini bekliyor. Yarın Turgutlu 7 Eylül Stadı’nda saat 15.00’de başlayacak karşılaşmayı C klasman hakemi Ozan Bileyci yönetecek.