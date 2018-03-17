Turgutlu’ya dünden giden sarı-yeşilliler, Kaya Magnesia Termal Otel’de maç saatini bekliyor. Şampiyonluğun en güçlü adayı olan temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği, 27.hafta maçında Turgutlu’ya konuk oluyor. Ligin ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalayarak 9 maçta 8 galibiyet elde eden sarı-yeşilli ekip, başarılı gidişatını Turgutlu deplasmanında da sürdürmek amacında. Temsilcimiz, ilk yarıda Darıca’ya lider gelen rakibini Cafercan’ın attığı golle 1-0 yenmiş ve o maç sonunda Turgutlu zirveden inerek şampiyonluk hedefinden uzaklaşmıştı.İç sahada 8 maçtır kazanamayan Turgutlu’nun herhangi bir iddiası yok. Sarı-yeşilliler bu doğrultuda maçın favorisi görülüyor. Önceki gün saat 14.30’da Turgutlu’ya hareket eden sarı-yeşilli kafile, Kaya Magnesia Termal Otel’de maç saatini bekliyor. Yarın Turgutlu 7 Eylül Stadı’nda saat 15.00’de başlayacak karşılaşmayı C klasman hakemi Ozan Bileyci yönetecek.
Bugün 13:33 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:34 TSİ )
Lider Ege’de puan avında
Manisa ekibini ilk maçta Cafercan’ın golüyle deviren 3.Lig 2.Grup lideri temsilcimiz Darıca G.B., yarınki rövanşın da mutlak favorisi.
Bugün 13:33 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz