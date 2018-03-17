Çayırova için ‘çantada keklik’ mi?

Geçtiğimiz hafta Belediye Derince’ye yenilerek tüm ipleri rakibin eline veren ve büyük ölçüde ligde kalmak için baraj maçı oynayacak olan BAL 9.Grup temsilcimiz Çayırovaspor, bugün Balıkesir deplasmanında kazanarak, bir nebze olsun moral bulmak istiyor. Rakip 20 maçta sıfır çeken bir rakip. Yeşil-siyahlılar, ilk maçta aldığı galibiyeti tekrarlamak için Havran Kocaseyit Stadı’nda bugün sahaya çıkacak. Saat 14.00’te başlayacak karşılaşmayı Burdur bölgesi hakemi Süleyman Özseçen yönetecek.