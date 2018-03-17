BAL’da yarın

9.GRUP MAÇLARI: (14.00)
Yunus Emre B.-Modafen
Çiğli BLD-A.Gücü B.
HAVRAN B.-Ç.OVA
B.DERİNCE-KARTAL
Şile Yıldız-Alaşehir B.
Somaspor-B.Yeşilova
Balya BLD.(BAY)
11.GRUP MAÇLARI: (14.00)
KESTEL B.-GEBZESPOR
Karasuspor-Bursa Zafer
DERİNCE-MALTEPE(H)
Beylikdüzü-Kartal Bulvar
Beylerbeyi-Adapazarıspor
DOĞANTEPE-ERDEMLİ
Sapanca Gençlik-Kurtuluş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz