İzmitli golcü futbolcu Emre Okur, bir aksilik olmazsa 41 numaralı forması ile İsmetpaşa Stadı’nın zeminine çıkacak ve kariyerinde ilk kez Kocaelispor’a rakip olacak. Emre devre arasında Pendikspor’dan transfer edilmişti. Bir diğer tanıdık isim ise Abuzer Gaffar Toplu. Abuzer hem Gölcükspor hem de Darıca Gençlerbirliği’nde çok başarılı sezonlara imza atmıştı. 3. Lig’in en golcü isimlerinden Doğancan Can Davas, Beşiktaş alt yapısından bilinen Tevfik Doğukan Pala, etkili orta saha oyuncuları Özgür Kedikli ve Mert Sarı ev sahibi ekipte dikkat edilmesi gereken futbolcular olarak öne çıkıyor.
Bugün 13:41 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:43 TSİ )
Emre ilk kez rakip
7 maçtır kazanamayan ancak ilk 5 hedefinden sapmayan Çorum Belediyespor’da tanıdık isimler dikkat çekiyor.
Bugün 13:41 TSİ - Spor
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