21 Mart’ta sona erecek olan şampiyonada kızlarımız İsrail’deki ikinci maçını Fransa ile oynadı. Müthiş bir çekişmeye sahne olan mücadeleyi 8-6 kazanan Millilerimiz 2. maçında da kazandı. Dev organizasyonda üçüncü rakip Çin’di. Çin ekibini de 4-1’lik skorla mağlup eden Millilerimiz Dünya’da yarı finale çıktı.
Bugün 13:44 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:45 TSİ )
Kızlar Dünya’nın zirvesine koşuyor
Okullar Arası Futsal Türkiye şampiyonu olarak ilimizi ve ülkemizi Futsal Dünya Şampiyonası’nda temsil eden Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi ilk maçında Tayvan’ı 2-0 geriye düştüğü maçta 4-2 devirmişti.
Bugün 13:44 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz