Kızlar Dünya’nın zirvesine koşuyor

21 Mart’ta sona erecek olan şampiyonada kızlarımız İsrail’deki ikinci maçını Fransa ile oynadı. Müthiş bir çekişmeye sahne olan mücadeleyi 8-6 kazanan Millilerimiz 2. maçında da kazandı. Dev organizasyonda üçüncü rakip Çin’di. Çin ekibini de 4-1’lik skorla mağlup eden Millilerimiz Dünya’da yarı finale çıktı.