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CHP alt yapı mağduru esnafı ziyaret etti

CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet ve beraberindeki partilileri önceki gün alt yapı çalışmaları bitmek bilmeyen Bekirdere esnafını ziyaret ederek, mağduriyetlerini dinledi.

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindeki İzmit Belediyesi Meclis üyesi Hale Meriç, CHP İzmit ilçe yöneticileri Dalistan Filiz, Hakan Çakar, Mehmet Baştürk, Mediha Satıcı ve Ali Kuzu önceki akşam İSU’nun alt yapı çalışması sebebiyle Bekirdere Turan Güneş Caddesi’nde mağduriyet yaşayan esnafını ziyaret etti.

ÇALIŞMALARIN NE ZAMAN BİTECEĞİ BELLİ DEĞİL

İzmit Turan Güneş Caddesi üzerinde İSU’nun alt yapı çalışmalarını bir türlü nihayete erdirememesi sebebiyle maddi ve manevi sorun yaşayan esnafını gezen CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet ve beraberindeki partilileri tek tek bütün esnafı ziyaret etti. Sürekli olarak dükkanlarının önünün kazıldığını, insanların artık dükkanlarına eski sıklığında gelmediğini ve toz duman arasında çalışmak zorunda kaldıklarını belirten Bekirdere esnafı çalışmaların bir an önce sonlandırılmasını istedi. Sürekli olarak caddenin kazıldığını ve eskisi gibi artık herhangi bir çalışma tabelası da konulmadığını söyleyen esnaflar, “Eskiden en azından ne çalışması olduğuna dair bir tabela konurdu. Onu bile yapmaz oldular. Daha önce kazdıkları yeri yeniden kazıyorlar. Ne yaptıklarını anlayamadık. Cadde sürekli olarak toz duman içerisinde olduğundan insanlar da eskisi gibi gelmez oldu. Bizler de dükkanlarımızı sürekli olarak temizlemekten bıktık. Kendi dükkanlarımıza girebilmek için kapımızın önüne tahtalar koymaya başladık. Yağmur yağdığında çamurla, güneş açtığında tozla boğuşuyoruz. Bize herhangi bir açıklama da yapmıyorlar” diyerek şikayetlerini dile getirdi.

ESNAFIMIZ SAHİPSİZ DEĞİL

Dükkan sahiplerinin şikayetlerini dinleyen CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindeki partilileri ise sorunları tek tek not aldıklarını ve sorunun çözülmesi için İzmit Belediyesi ile en kısa zamanda görüşüleceğini ifade etti. Milletvekili Hürriyet, “Bekirdere maalesef sürekli olarak kazılan ve bir türlü çalışmaların bitmediği bir yer haline geldi. İnsanlar bu cadde üzerinde bırakın alışveriş yapmayı, yürüyemez durumdalar. Esnafımıza da herhangi bir bilgi verilmeden çalışmalar sürekli olarak yeniden başlıyor. Esnafımız da haliyle bu yaşananlardan dolayı sıkıntı içerisindeler. Bu sıkıntının giderilmesi için partililerimiz notlarını aldı ve en kısa zamanda İzmit Belediyesi’ne durumu iletecekler. Bizler sokaktaki insanımızın sesi olmalıyız. Onları duyuramadığı, duyursa da kulak tıkandığı sorunları duyurmak zorundayız. Bizler her daim vatandaşımızın yanında, onların sıkıntılarını dinlemekle mükellefiz. Köstebek yuvası haline gelen cadde üzerinde çalışmak zorunda bırakılan Bekirdere esnafımız sahipsiz sanılmasın” açıklamasında bulundu.

Bugün 14:03 TSİ - Siyaset

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