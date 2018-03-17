Yeni müşavirler ruhsatlarını aldı

Kocaeli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nın mart ayı meclis toplantısı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Oda binasında gerçekleşen ve meclis başkanı Okşin Beçet’in başkanlık ettiği toplantıya oda başkanı Fikret Gökmen, oda yöneticileri ve meclis üyeleri katılım gösterdi. Toplantıda konuşan Başkan Gökmen, yapılan yeni düzenleme ile serbest muhasebeciler ve mali müşavirlere de KDV iadesi raporu düzenleme yetkisinin verileceğini dile getirdi.
DÜZENLEMEYİ ANLATTI
Toplantıda konu hakkında detaylı bilgiler de veren Gökmen, “Yeni torba yasada önemli değişiklikler bizleri bekliyor. Bu yasa ile 3568 sayılı meslek yasamıza eklenen 8/A maddesi ile serbest muhasebeciler ve mali müşavirlere de KDV iadesi raporu düzenleme yetkisi verilecek. Bu bizim için çok önemli. Tasarıda, serbest muhasebeci ve mali müşavirler, beyannamesini imzaladıkları mükellefler hakkında KDV iadesi raporu düzenleyebilecekler. Umarım mesleğimizin adına yasa istediğimiz haliyle geçer” dedi. Toplantının sonunda yeni mali müşavirlere ruhsatları takdim edildi.
YENİ MALİ MÜŞAVİRLER
Ali ADIYAMAN
Bülent KOÇAK
Casim AKINCILAR
İbrahim KARADAŞ
Mehmet BALİMRE
M. Kenan GÜRSAKA
Murat UÇAN
Namaz KOÇAK
Nedim KANDAZ
Nesrin ÇİFTÇİ
Remzi EŞSİZ
Sait AYDIN
Tahmiran YILDIRIM
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz