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Bugün 14:08 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:10 TSİ )

Zeytinoğlu: İthalatımız, ihracattan çok fazla

İlimizin şubat ayı ihracat verilerini değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Kocaeli, Türkiye ihracatının yüzde 14.8’ini tek başına yaptı. Fakat ihracatımız yüzde 1.6 oranında artarken, ithalattaki yükseliş yüzde 32.3 olarak gerçekleşti” dedi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Kocaeli Gümrükleri tarafından açıklanan Kocaeli dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Açıklamasında ilimizin şubat ayı ihracatının 1.95 milyar dolar, ithalatının ise 4.02 milyar dolar tutarında olduğunu belirten Zeytinoğlu, özellikle ithalattaki yükselişin radikal boyutta olduğunu söyledi.

İTHALATTA YÜZDE 32 ARTIŞ

Kocaeli gümrüklerinden yapılan ihracatın yüzde 1.6, ithalatın ise yüzde 32.3 oranında arttığını kaydeden Zeytinoğlu, “İhracat artışında ilimizin öncü sektörlerinden otomotiv başta olmak üzere demir, çelik, makine, elektrik, elektronik gibi birçok sektörün katkısını görüyoruz” dedi. Kocaeli’de de ithalat artış hızının ihracat artış hızının üzerinde olduğunu belirten Zeytinoğlu, “Petrol fiyatlarının geçen senenin aynı ayına göre yüzde 20 oranında artması nedeniyle ilimizde de ithalat hızlı şekilde arttı. Yılın ilk 2 ayında ihracatımız yüzde 4.9 artarken ithalatımız yüzde 37.7 yükseldi” dedi.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ

Zeytinoğlu açıklamasının sonunda ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan sanayi üretim endeksine de değindi. Zeytinoğlu, “Sanayinin üretim endeksi yıllık bazda yüzde 12 olarak açıklandı. Üretimdeki beklentilerin üzerindeki güçlü artış memnuniyet vericidir. Yaşanan bu yükseliş büyüme tarafında da güçlü bir başlangıcın sinyalini veriyor” diye konuştu.

Bugün 14:08 TSİ - Ekonomi

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