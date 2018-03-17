Girişimci adaylarına vergi bilgilendirmesi

Merkez, girişimci olmak isteyen gençlerin uğrak yeri oluyor. Girişimci olmak isteyen gençlerin ücretsiz danışmanlık alabildiği, girişimcilik eğitimleri konusunda bilgi alabildiği, hukuki prosedürler konusunda bilgilendirildiği ve ofis desteklerinin de sağlandığı merkezde temel muhasebe konularında da ücretsiz danışmanlık verildiği kaydedildi.

ARİF İPEK BİLGİLENDİRDİ

‘Temel Muhasebe Atölyesi’ projesi ile gençler girişimcilik sürecinde KDV, ÖTV, gelir vergisi ve genç girişimcilere sağlanan vergi istisnaları gibi konularda bilgilendiriliyor. Uzman SMMM Arif İpek tarafından verilen bilgilendirme eğitiminde gençlerin merak ettikleri sorularda cevaplandırıldı. Uygulamalı şirket kurulumunun da yapıldığı Muhasebe Atölyesi’nde eğitimler sayesinde girişimci ve girişimci adayları muhasebe stratejilerini belirleme konusunda bilinçlendiği ifade edildi.

BAŞVURULAR BEKLENİYOR

Genç Girişimciler Merkezi bünyesinde yapılan Temel Muhasebe Atölyesi her ay düzenli şekilde gerçekleştirilecek. Eğitimlere katılmak isteyen girişimci adaylarının Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan Genç Girişimciler Merkezine bizzat başvurmaları gerektiği bildirildi.