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Hyundai Elantra rekor kırdı

Hyundai Elantra, Uluslararası Otoyol Güvenliği Enstitüsü’nün yaptığı çarpışma testlerinde en yüksek derece olan Top Safety Pick Plus’ı elde etti. Hyundai böylelikle Santa Fe modelinden sonra Elantra’da da üst düzey koruma başarısını kanıtlamış oldu

Hyundai, ağırlaştırılan yeni kurallara rağmen, Amerika’daki IIHS çarpışma testlerinde yine zafere ulaştı. 7 farklı modeliyle 2018 Top Safety Pick ve Top Safety Pick Plus seviyesine ulaşan Hyundai, Elantra ile en üst seviye olan Top Safety Pick Plus’ı bir kez daha kazanmış oldu. 2018 yılı başında yapılan testlerde Top Safety Pick ödülünü kazanan Elantra, şimdi de opsiyonel ön çarpışma önleme sistemi ve geliştirilmiş farlarıyla beraber bir üst seviyeye de ulaşmış oldu.

YİNE ÇOK İDDİALI

2018 Top Safety Pick Plus ödülüne hak kazanmak için araçlar, yapılan testlerde sürücü tarafındaki ön, ön çapraz, yan, tavan dayanıklılığı ve baş koruma testlerinde yüksek skorlar elde etmek zorunda. Ayrıca araçların yolcu tarafı ön çapraz çarpışma testlerinde ve geliştirilmiş far değerinde de en yüksek korumayı sağlaması gerekiyor. Hyundai Elantra sunmuş olduğu opsiyonel çarpışma önleyici sistem ve farlar sayesinde de bu iddiasını iki katına çıkarmış oldu.

Bugün 14:11 TSİ - Ekonomi

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