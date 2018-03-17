Karaosmanoğlu, balık pazarı inşaatını inceledi

İzmit ilçesinde yapımı devam eden balık pazarı inşaatında incelemelerde bulunan Karaosmanoğlu, çalışmaların son durumu hakkında görevlilerden bilgi aldı. Karaosmanoğlu, burada yaptığı konuşmada, yeni balık pazarının geniş ve ferah olacağını belirtti.

KÖPRÜYE 50 METRE MESAFEDE

Taban inşaat alanı 734 metrekare olan balık pazarının zemin ve asma kat şeklinde planlandığını anlatan Karaosmanoğlu, pazarda yer alan her bir satış bölümünün 70 metrekare büyüklüğünde olacağını kaydetti. Karaosmanoğlu, Mimar Sinan Yaya Köprüsü’nün sahil kısmından inen vatandaşların yaklaşık 50 metre mesafedeki balık pazarına rahatlıkla ulaşabileceğini dile getirerek, yeni balık pazarının sahil otoparkının yanında inşa edilmesinin otopark sorununu da ortadan kaldıracağını ifade etti.