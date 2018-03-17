Buna göre 19 Mart Pazartesi günü, Dilovası Kültür Merkezi’nde, 09.00 ile 16.30 saatleri arasında yapılacağı açıklanan sınava gireceklerin sınav yeri ve zamanını belediyenin resmi web sitesinden öğrenebilecekleri açıklandı. Adaylardan belirtilen gün ve saatte sınav yerinde olmaları istendi.
Bugün 14:13 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:15 TSİ )
Dilovası Belediyesi’nde sınav tarihi belli oldu
696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında taşeron firma çalışanlarının, kadroya geçişleri ile ilgili çalışma başlatan Dilovası Belediyesi’ndeki sınav tarihleri belli oldu.
Bugün 14:13 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz