Dilovası Belediyesi’nde sınav tarihi belli oldu

Buna göre 19 Mart Pazartesi günü, Dilovası Kültür Merkezi’nde, 09.00 ile 16.30 saatleri arasında yapılacağı açıklanan sınava gireceklerin sınav yeri ve zamanını belediyenin resmi web sitesinden öğrenebilecekleri açıklandı. Adaylardan belirtilen gün ve saatte sınav yerinde olmaları istendi.