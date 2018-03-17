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Bugün 14:30 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 15:14 TSİ )

Yollardaki tehlikeye dikkat!

Körfez, Derince, İzmit güzergahını kullanan hafriyat kamyonları tehlike saçmaya devam ediyor. D-100 Karayoluna saçılan toz ve toprak yollarda kum fırtınası yaşanmasına neden oluyor.

Körfez, Derince, İzmit güzergahını kullanan hafriyat kamyonları tehlike saçmaya devam ediyor. Hafriyat araçlarının kasasından ve çamurlu tekerlerinden saçılan toz ve toprakD-100 -100karayoluna çıkan hafriyat kamyonları günün her saati trafik tehlike saçıyor. Çamurlarını yola döken bu araçlar yüzünden güzergah üzerinde gri bir ton oluşurken güzergah üzerinde hiç bir şekilde denetleme yok.

HAFRİYAT KAMYONU TERÖRÜNE KİM DUR DİYECEK?

Hafriyat kamyonları yola zarar verirken diğer araç sürücülerini de tehlikeye sokuyor. Hız sınırlarını aşan kamyonlar yasak olmasına rağmen sollama yaparak trafiği iyice tehlikeye atıyor. Yollarda oluşan tozlar yüzünden yağışlı havalarda yollar iki kat daha fazla kaygan hale gelirken yetkililerin bu hafriyat kamyonu terörüne dur demesi bekleniyor.

Bugün 14:30 TSİ - Asayiş

Muhabirler : Ahmet Hazer , Nuri Akçaharman

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