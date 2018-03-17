Erol Kaya, Ayaz’ı övdü

Partinin genel merkez binasında gerçekleşen görüşmede Erol Kaya, ziyaretten dolayı memnuniyetini Başkan Ayaz’a iletirken, övgü dolu sözlerde bulundu.
BAŞKAN AYAZ’I ÖVDÜ
Kaya yaptığı açıklamada, “Kocaeli’de değişim, kalite ve yönetim anlayışı ile adından çokça söz ettiren bir belediye başkanına sahibiz” dedi. Ziyaret sonunda Başkan Hüseyin Ayaz, Erol Kaya’ya bir tablo hediye etti. Başkan Hüseyin Ayaz’a bu ziyarette, başkan yardımcısı Köksal Ayabakan da eşlik etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz