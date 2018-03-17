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Erol Kaya, Ayaz’ı övdü

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, geçtiğimiz günlerde AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya’yı makamında ziyaret etti.

Partinin genel merkez binasında gerçekleşen görüşmede Erol Kaya, ziyaretten dolayı memnuniyetini Başkan Ayaz’a iletirken, övgü dolu sözlerde bulundu.

BAŞKAN AYAZ’I ÖVDÜ

Kaya yaptığı açıklamada, “Kocaeli’de değişim, kalite ve yönetim anlayışı ile adından çokça söz ettiren bir belediye başkanına sahibiz” dedi. Ziyaret sonunda Başkan Hüseyin Ayaz, Erol Kaya’ya bir tablo hediye etti. Başkan Hüseyin Ayaz’a bu ziyarette, başkan yardımcısı Köksal Ayabakan da eşlik etti.

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