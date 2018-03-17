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Giresunlulardan Sarıbay’a ziyaret

Kocaeli Giresun Dernekleri Federasyon Başkanı Olgun Kandemir yönetimi, geçtiğimiz günlerde CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ı makamında ziyaret etti.

CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz ve parti yöneticilerinin da hazır bulunduğu buluşma sırasında konukları ile yakından ilgilenen il başkanı Sarıbay, ziyaret için federasyon yöneticilerine teşekkür etti.

“HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”

Başkan Sarıbay, “Bu görüşmelerimizin ve sağlanan birlikteliğin devam etmesini umuyorum. Ülkemiz, Kocaeli ve Gebze için ne gerekiyorsa hep birlikte yapacağız. Gebze İlçe Örgütü’müzle güzel bir konsorsiyum sağlamışsınız. Bizler de her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

OMUZ OMUZAYIZ

Gebze’de birlikte çalıştıklarını söyleyen CHP İlçe Başkanı Musa Yılmaz ise, her zaman STK’ların destekçisi olduklarını ve güzel bir birliktelik sağladıklarını dile getirdi. Yılmaz, “STK’lar siyasi partilerden üstün kuruluşlardır” dedi. Sarıbay’a iade-i ziyarette bulunduklarını kaydeden federasyon başkanı Olgun Kandemir de, Sarıbay ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

Bugün 14:40 TSİ - Siyaset

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