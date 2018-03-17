Siyasi ziyaretin gündemi seçim güvenliği

SP İlçe Başkanı Necati Korkmaz ve yönetimi tarafından karşılanan İYİ Parti İlçe Başkanı Acur; buluşma sırasında yaklaşan seçimlerde sandık güvenliği ile ilgili endişelerini dile getirdi.

“SANDIKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Ev sahibi başkan Necati Korkmaz ise, “Parti olarak sandıklara sonuna kadar sahip çıkacağız. Seçimin güvenli bir ortamda yapılabilmesi için hukuk çerçevesinde elimizden geleni yapacağız” dedi. İki başkan da ülke menfaatleri ve Gebze’nin çıkarları doğrultusunda her platformda bir araya gelip diyalog içinde hareket etmek istediklerini dile getirdi.