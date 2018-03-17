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Okul ve muhtarlık ofislerini soydu, polise yakalandı

İzmit’te 3 ayrı okul, muhtarlık ofisi ve muhtarlık daire başkanlığından çeşitli elektronik eşyalar ile bir petshopdan 2 adet papağan çaldığı öne sürülen kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İzmit ilçesinde 1 Mart tarihinden meydana gelen çeşitli hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelinin İzmit Cedit Mahallesinde olduğunu tespit eden ekipler, S.Ş. (40) isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin 1 Mart ile 16 Mart tarihleri arası girdiği 3 ayrı muhtarlık ofisi, muhtarlık daire başkanlığı ve 3 ayrı okuldan bilgisayar ve televizyon çaldığı belirlenirken girdiği bir petshopdan ise değeri 10 bin TL olan 2 adet papağan çaldığı öne sürüldü. Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen S.Ş. tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bugün 14:53 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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