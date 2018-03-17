En yaşlı ilçe Kandıra en genç ilçe Dilovası

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ortanca yaş verilerini kamuoyu ile paylaştı. Buna göre Türkiye genelinde ortanca yaşı 31.7 olarak tespit edildi. 2007 yılında 28.3 olan Türkiye ortanca yaşının geçen 10 yıl içinde 3.4 yaş arttığı vurgulandı. Sinop, 39.7 ile en yaşlı, Şanlıurfa da 19.6 ile en genç nüfusa il oldu.

EN YAŞLI KANDIRA

Kocaeli’nin ise ortanca yaşı, ülke genelinde olduğu gibi 31.7 olduğu açıklandı. İlimizin geçen 10 yıl içinde ortanca yaşının 3.1 yaş yükselerek 28.6’dan 31.7’ye yükseldi. Kocaeli’nin en yaşlı kenti ise 38.8 yaş ortalaması ile Kandıra oldu. En genç ilçe ise 25.5 ortanca yaş ile Dilovası olarak açıklandı.