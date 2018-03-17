Yılmaz: Bu seçimi kazanacağımızdan eminim

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) başkan adayıErdoğan Yılmaz, gazetemize ziyarette bulunarak 3 Nisan’da yapılacak olan oda seçimiyle ilgili yorumlarda bulundu. 25 büyük projesi olduğunu söyleyen Yılmaz, “Biz üyelerimizden alınan aidatları geri iade edecek projelerle geliyoruz. Sosyal tesis ve otel projemizle geliyoruz. Bunun gibi pek çok projemiz bulunuyor. Bu projeleri 25 Mart’ta düzenleyeceğim toplantıda açıklayacağım” dedi.

“DEĞİŞİM ŞART”

Erdoğan Yılmaz,”KOTO’da bir değişim şart. 20 yıldır aynı insanlar meclis üyesi oluyor. Bu güne kadar şahsım olarak 2 bin kişiyle görüştüm. Sahada 300 kişiyle çalışıyoruz. Aktif çalışmamız sayesinde ‘Atom Karınca’ lakabıyla anılmaya başladım. Bütün bu yoğun çalışmamın nedeni ise daha güçlü bir KOTO içindir. Meclise yeni yüzler girmesi içindir. Tüm üyelere dokuna bilmek içindir” şeklinde konuştu.

“ÜYEYE FAYDALI OLAMIYOR”

‘KOTO bundan sonra ticari anlamda danışmanlık yapacak bir kurum haline gelecektir’ diyen Erdoğan Yılmaz, “Bugün bir referandum yapılsa, üyelerin yüzde 99’u KOTO kapatılsın der. Neden peki. Çünkü KOTO, üyeye faydalı olamıyor. Üyelerin ihtiyaçlarına cevap veremiyor. Üyeler sadece geciktirdiği aidatların tahsilatı için aranıyor” ifadelerine yer verdi.

“HADDİMİ BİLİRİM”

Başkan adayı Yılmaz, “Ben haddimi bilirim. Bu işi daha iyi yapacak biri olsaydı bugün ben aday çıkmazdım. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren biri, ticaret yapan esnafın durumunu ve sorununu bilemez. Ben bu yola çıkarken pek çok kişiyle görüştüm. Bunlardan biride Mehmet Kaya idi. Eğer bugün Mehmet Kaya aday olarak çıksaydı ben aday olmazdım” dedi.

“CEMAATLE BAĞDAŞTIRMAK İSTİYORLAR”

Yılmaz, “Biz seçimi kazanırsak TÜMSİAD ve cemaat odayı saracak gibi bir izlenim yaratılmak isteniyor. Ben 6 yıl TÜMSİAD başkanlığı yaptım. TÜMSİAD okulundan mezun oldum. Ancak benim meclisimde 3 tane TÜMSİAD’lı var. Zaten mevcut yönetimde de 2 tane TÜMSİAD’lı bulunuyor. Ayrıca benim meclisimde MÜSİAD’lı 3 kişi ASKON’lu 3 kişi bulunuyor. Bizi cemaatle bağdaştırmaya çalışmak haksız bir ithamdır” şeklinde konuştu.

“BEN GALİP GELECEĞİM”

Erdoğan Yılmaz, “Kendi gurubum olan 10’uncu komiteden çıkamayacağım iddia ediliyor. Allah aşkına, bir başkan adayının kendi grubundan çıkamaması gibi bir durum olabilir mi? Benim kendi grubumdan yana sıkıntım yok. Ben ve arkadaşlarım bu gruptan çıkacağız. Son rauntta galip ben geleceğim. En az 15 komiteyi biz alacağız” dedi.

“VEFASIZ BİRİ DEĞİLİM”

Sözlerini sürdüren Yılmaz, “Okan Oktay arkadaşımızla birlikteliğimiz geçtiğimiz kasım ayında başladı. Bilindiği üzere kendisi de başkan adayı idi. Ancak daha sonra birlikte olma kararı aldık. Adı konulmamış olsa da birlikte çalışıyorduk. KOTO seçimleri ertelendikten sonrada bu birlikteliği duyurduk. Aramızda bir pazarlık olmadı. Meclis başkanlığı vaadinde bulunmadım. Karşılıksız destek verdik birbirimize. Ama şunun da bilinmesini isterim, ben vefasız biri değilim. İnsanları yarı yolda bırakan biri hiç değilim. Layığı neyse o olacaktır” ifadelerini kullandı.

“VAAT ETTİĞİMHER ŞEYİ YAPACAĞIM”

Erdoğan Yılmaz, “KOTO meclis üyelerinin dışında hiçbir oda üyesi rozet takmıyor. Ben tek tek tüm üyelerin yakasına gururla taşıyacakları KOTO rozetini takacağım. 4 yıl sonra yeniden seçim yapılacağı zaman o üyelerin gözlerinin içine bakabilmeliyim. Bu yüzden vaat ettiğim her şeyi yapacağım dedi.

“YETKİ BELGESİOY DEMEK DEĞİL”

Son olarak ifade etmek istediğim bir şey var diyen Yılmaz,“Üyeleri gezen bazı komite temsilcileri, üyelerden yetki belgelerini alıyorlar. Bu yetki belgelerini oy olarak görüyorlar. Açıkça ifade edeyim, yetki belgesi demek oy anlamına gelmiyor. Üye imzası ve kimliğiyle oy kullanacak. Şahıs firmaları ise sadece kimlikleriyle oy kullanacak. Kimse bu durumu yanlış anlamasın” diyerek sözlerini noktaladı.