Bugün 2.Lig Kırmızı Grup’taki temsilcimiz Kocaeli Birlikspor, totocuları yine yanılttı. Bu sezon bahiste en çok şaşırtan takım olan Kocaeli Birlikspor, dün Kastamonu’yu ağırladı ve rakibini 2-0 yendi. Goller 39’da Emirhan Subaş, 41’de Emrecan Yıldızhan’dan geldi. Gölcükspor ise Tire 1922 deplasmanında 2-1 yenilirken hayal kırıklığı yaşattı.
Bugün 17:06 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 17:14 TSİ )
Kocaeli Birlik bahisçileri yine çıldırttı: 2-0
Bugün 2.Lig Kırmızı Grup’taki temsilcimiz Kocaeli Birlikspor, totocuları yine yanılttı.
Bugün 17:06 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz