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Kocaeli Birlik bahisçileri yine çıldırttı: 2-0

Bugün 2.Lig Kırmızı Grup’taki temsilcimiz Kocaeli Birlikspor, totocuları yine yanılttı.

Bugün 2.Lig Kırmızı Grup’taki temsilcimiz Kocaeli Birlikspor, totocuları yine yanılttı. Bu sezon bahiste en çok şaşırtan takım olan Kocaeli Birlikspor, dün Kastamonu’yu ağırladı ve rakibini 2-0 yendi. Goller 39’da Emirhan Subaş, 41’de Emrecan Yıldızhan’dan geldi. Gölcükspor ise Tire 1922 deplasmanında 2-1 yenilirken hayal kırıklığı yaşattı.

Bugün 17:06 TSİ - Spor

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