Kocaeli Birlik bahisçileri yine çıldırttı: 2-0

Bugün 2.Lig Kırmızı Grup’taki temsilcimiz Kocaeli Birlikspor, totocuları yine yanılttı. Bu sezon bahiste en çok şaşırtan takım olan Kocaeli Birlikspor, dün Kastamonu’yu ağırladı ve rakibini 2-0 yendi. Goller 39’da Emirhan Subaş, 41’de Emrecan Yıldızhan’dan geldi. Gölcükspor ise Tire 1922 deplasmanında 2-1 yenilirken hayal kırıklığı yaşattı.