Fatih'e ilk bayan muhtar adayı!

Körfez ilçesi Fatih Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu açıklayan Suzan Çınar, elinden gelen hizmetin en iyisini yapacağını söyledi. Gazeteci-Sunucu Ali Çınar'ın eşi olan Suzan Çınar, "Uzun zamandır Fatih Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Mahallemizin sorunları, diz boyu. Körfez'in en güzide mahallesi olmasına rağmen, hizmet getirilmediği için adeta mahallemiz sorunlar yumağı haline gelmiştir. Çok önemli projelerimiz var. Bu projeler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. İleri ki günlerde bu projelerimi açıklayacağım. Mahalle sakinlerinden gelen yoğun istek üzerine, muhtarlığa aday oldum. Şayet kazanırsam, hizmetin en iyisini gece-gündüz demeden çalışacağım. Özellikle kadınlara yönelik yapılacak hizmetler; sadece Körfez'e değil, bütün Türkiye'ye örnek olacağını düşünüyorum. Hizmet bizden; takdir halkımızdan, sevabı ise Mevla'mızdandır."dedi.

SUZAN ÇINAR KİM?

Suzan Çınar, Erzurum doğumlu . 3 çocuk annesi. Uzun zamandır Fatih Mahallesi'nde ikamet ediyor. Gazeteci Ali ÇInar'ın eşi. Bir çok sosyal ve kültürel hizmet veren dernekte üyeliği bulunmaktadır.