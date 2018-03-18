Olay dün sabah saatlerinde, Darıca sahilinde meydana geldi. Balıkçı barınağında bulunan bir tekneden bir panelvan araca çuvallar dolusu midye taşıyan 4 kişi, Dudayev Parkı'nda görevli belediyenin güvenlik görevlilerini görünce araçlarıyla kaçmak istedi. Güvenlik görevlisi Nedim Aydemir, önünü kesmeye çalıştığı aracın kapısından tuttu. Midye kaçakçıları durmayınca Nedim Aydemir bir süre yerlerde sürüklendi. Midye kaçakçıları kaçarken, yaralanan Nedim Aydemir ise Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Nedim Aydemir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilidi.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, plakası tespit edilen aracın İstanbul Tuzla Şifa Mahallesi'nde bulunan bir nakliye şirketine ait olduğunu tespit ederek, midye kaçakçılarını yakalamak için çalışma başlattı.
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Midye kaçakçılarını durdurmaya çalışırken yaralandı
Darıca'da, kaçak midye avcılarını durdurmaya çalışan güvenlik görevlisi 38 yaşındaki Nedim Aydemir, aracın kapısına asılınca sürüklenerek yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz