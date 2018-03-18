Midye kaçakçılarını durdurmaya çalışırken yaralandı

Olay dün sabah saatlerinde, Darıca sahilinde meydana geldi. Balıkçı barınağında bulunan bir tekneden bir panelvan araca çuvallar dolusu midye taşıyan 4 kişi, Dudayev Parkı'nda görevli belediyenin güvenlik görevlilerini görünce araçlarıyla kaçmak istedi. Güvenlik görevlisi Nedim Aydemir, önünü kesmeye çalıştığı aracın kapısından tuttu. Midye kaçakçıları durmayınca Nedim Aydemir bir süre yerlerde sürüklendi. Midye kaçakçıları kaçarken, yaralanan Nedim Aydemir ise Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Nedim Aydemir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilidi.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, plakası tespit edilen aracın İstanbul Tuzla Şifa Mahallesi'nde bulunan bir nakliye şirketine ait olduğunu tespit ederek, midye kaçakçılarını yakalamak için çalışma başlattı.