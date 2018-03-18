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Mühürsüz yumurta bile suç, mühürsüz oy geçerli

CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet seçim güvenliği ve ittifak yasası sonucu mühürsüz oyların geçerli olacağını belirterek, “Bugün Türkiye’de yumurtalara bile mühür basılır. Mühürsüz yumurta satanlara zabıta ceza keser. Ancak ülkemizde mühürsüz yumurta satmak bile suçken, mühürsüz oylar geçerli olacaktır” dedi

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet partisinin il binasında düzenlediği basın açıklamasında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Basın açıklamasında Hürriyet’in yanı sıra CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’da hazır bulundu. Hürriyet açıklamasında seçim güvenliği ve ittifak ile ilgili görüşlerini sunarken, “Kamuoyunun bildiği gibi geçtiğimiz 2 hafta boyunca seçim güvenliği ve ittifak adı altında bir yasa teklifi komisyondan geçti. İçerisinde ciddi sıkıntıları olan, hem seçim sistemine hem demokratik sistemine zarar verecek maddeler geçti. Her zaman olduğu gibi kimse ne olduğunu anlamasın diye her şeyi çok hızlı bir şekilde alelacele meclisi sabaha kadar çalıştırdılar.

KARŞIYIZ DİYEREK KOALİSYON KURDULAR

“Biz iki açıdan bunu eleştiriyoruz” diyen Hürriyet, “İttifak kısmında ne yazık ki her şeyi ince ayrıntısına kadar planlamışlar. AKP ve MHP eskiden beri koalisyonlara karşı olan söylemlerinin zıttına bugün ittifak adını verdiklerini şey tam bir ittifaktır. Kendi içlerinde daha önceden ayarladıkları bir şekilde pusulalara kadar her şeyi planlamışlardır. Seçimlere ittifak dışında kalacağını tek başına seçimlere gireceğini söyleyen partilere bile nasıl düzen kurduklarını hep birlikte göreceğiz” şeklinde konuştu.

TEMSİLDE ADALETİ SIFIRLAYACAK BİR SİSTEM

Sözlerini sürdüren Hürriyet, “Örneğin yüzde 9.99 oy alan bir seçim barajı geçemediği için meclise giremeyecekken, daha az oy almış bir parti iktidar partisiyle ittifak yaptığı için meclise girecek ve temsil edilecektir. Almadığı oyla nasıl temsil edilecektir. Temsilde adaleti sıfırlayacak bir sistemden bahsediyoruz. Biz diyoruz ki barajı komple kaldıralım tüm partiler temsil edilsin bunu kabul etmiyorlar. Ve bu dayattıkları sistemde herkesin temsil edileceğini, demokratik olduğunu söylüyorlar. Bu her zaman söyledikleri milli iradenin hırsızlığıdır” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK PARTİLER KÜÇÜK PARTİLERİ YUTACAK

Hürriyet sözlerini, “Ayrıca seçim pusulalarında ittifak kuran partilerin kısmı bir tarafta daha büyük bir şekilde hazırlanmıştır. Seçimlere tek başına girecek partilerin pusuladaki yerleri ise daha küçük bir şekilde ayarlanmıştır. Bunun yanında seçim ittifakı olan kısmın neresine mühür basılırsa basılsın kabul edileceği belirtiliyor. Ancak seçimlere tek parti olarak girenlerin olduğu alanlarda ise mühür tam ortaya basılmazsa kabul edilmeyeceği söyleniyor. Bu mafya saltanatında başka bir şey değil. Demokratik yollarla iktidara gelen AKP, demokratik yöntemlerle gitmek istemediği için bu gibi düzenlemelere ihtiyaç duymaktadır. Bu düzenlemeyle birlikte küçük partileri büyük partiler yutacak” şeklinde sürdürdü.

SEÇMEN DENETİMİ ORTADAN KALKACAK

“Diğer eleştirdiğimiz nokta seçim güvenliği ile ilgili olan düzenlemelerdir” sözlerini kullanan Hürriyet, “Valilere ciddi anlamda yetki veriliyor. Bugün AKP il başkanlarından bile iyi çalışan Valilervar. Şimdi o Valilere sandıkları taşınması konusunda büyük görevler veriliyor. Seçmen listeleri rastgele dağıtılabilecek. Aynı binada oturan hatta aynı ile mensupları bile başka sandıklarda oy kullanıyor olarak görülecek. Bunun nedeni seçmen denetimini ortadan kaldırmak için yapılmaktadır” dedi.

MÜHÜRSÜZ OYLAR GEÇERLİ SAYILACAK

Hürriyet sözleri, “Seyyar sandık uygulamasını engelli vatandaşlar için yaptıklarını söylüyorlar ancak bu sadece bir bahanedir. O sandıkların ne şekilde güvenliğinin sağlanacağı ne şekilde ulaşımının yapılacağı ile ilgili hiçbir şey belli değildir. Bu resmen adaletsizlik ve hukuksuzluktur. Bunun yanında mühürsüz pusulaların geçerli sayılacak olması ciddi sorunlar yaşatacak. 16 Nisan referandumunda açık kanuna rağmen YSK bunları geçerli saydı. Bu hukuksuzdur ve şimdi bu düzenlemeyle o suçu, o hukuksuzluğu kabul ederek değiştirmeye çalışmaktır. Bugün Türkiye’de yumurtalara bile mühür basılır. Mühürsüz yumurta satanlara zabıta ceza keser. Ancak ülkemizde mühürsüz yumurta satmak bile suçken, mühürsüz oylar geçerli olacaktır” ifadeleriyle noktaladı.

Bugün 09:41 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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