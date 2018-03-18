AKP'li gençler Ankara'ya akın etti

AKP Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, AKP Kocaeli Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Üyeleri, AKP Kocaeli İlçeGençlik Kolları Başkanları ve İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri,her bir ilçeden kalkan otobüslerve binlerce genç ile birlikte ilimizden yola çıkarak 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni 103.yıl dönümütöreni için Çanakkale'ye gitti.

UNUTTURMAMAK ADINA YOLA ÇIKTILAR

Kocaeli Gençlik Kolları başkanı Emre Kahraman, "Ecdadımızın bizlere mirası olan bu aziz vatanın bizlere emanet edilmesinde dönüm noktası olan Çanakkale zaferinin manevi atmosferini yaşamak ve genç kardeşlerimize unutturmamak adına bu gece saat 23:30 da Kocaeli’den Çanakkale'ye doğru yola çıktık. Aziz şehitlerimizi yad etmek ve Cumhurbaşkanımızı karşılamak üzere il yönetim kurulumuz, tüm ilçe gençlik kolları başkanlarımız ve ilçe yönetimlerimiz ile birlikte yola çıktık. Rabbim bizleri ecdadımızın yolundan ve Aziz şehitlerimizin şefaatlarından mahrum eylemesin" dedi.