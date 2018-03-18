Ömer Sönmez hayatını kaybetti

Özel Körfezim Okulu’nun kurucularından ve sahiplerinden biri olan, aynı zamanda bir lastik bayisi de işleten Ömer Sönmez, İlim Yayma Cemiyeti’nde de yönetim kurulu üyesiydi. Beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Daha önceden de Refah Partisi’nde belediye meclis üyeliği yapan Sönmez, İstanbul’da Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi’nde vefat etti. 61 yaşındaki Sönmez, beş çocuk babasıydı. Sözmez’in cenazesi, yarın Mimar Sinan Mahallesi’nde evinin hemen yanındaki Mehmet Akif Ersoy Camii’nden kalkacak.