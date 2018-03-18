Özel Körfezim Okulu’nun kurucularından ve sahiplerinden biri olan, aynı zamanda bir lastik bayisi de işleten Ömer Sönmez, İlim Yayma Cemiyeti’nde de yönetim kurulu üyesiydi. Beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Daha önceden de Refah Partisi’nde belediye meclis üyeliği yapan Sönmez, İstanbul’da Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi’nde vefat etti. 61 yaşındaki Sönmez, beş çocuk babasıydı. Sözmez’in cenazesi, yarın Mimar Sinan Mahallesi’nde evinin hemen yanındaki Mehmet Akif Ersoy Camii’nden kalkacak.
Bugün 09:55 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 09:58 TSİ )
Ömer Sönmez hayatını kaybetti
Köfrez’de Özel Körfezim Okulu’nun kurucularından ve sahiplerinden biri olan Ömer Sönmez hayatını kaybetti.
Bugün 09:55 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz