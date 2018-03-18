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Akşener, anket sonucunu açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Bilkent Üniversitesi’nde öğrencilerle buluştu.

Soru cevap kısmında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Meral Akşener “Anket yaptırıyor musunuz?” şeklinde gelen soruya “Düzenli olarak anket yaptırıyoruz. Abonesi olduğumuz araştırma şirketleri var. Anketler yol gösteriyor. Son yapılan çalışmaya göre sabit seçmenimiz yüzde 16 olmuş durumda. Yüzde 16'lık bir seçmen kitlesi bizler için, kesinlikle oy vereceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra ‘oy verebilirim ve kararsızım' diyenler var. Kararsızların da dağıtılması ile birlikte bu rakam % 22'yi buluyor. Fakat son dönemde anketlerde çok ilginç bir durum yaşanıyor. Türkiye genelinde çok yüksek bir oranda seçmen kitlesi ‘hangi partiye oy vereceksiniz?' sorusuna ‘cevap vermiyorum' diyor” diyerek yanıtladı. (Sözcü)

Bugün 10:22 TSİ - Siyaset

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