Vertigo Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Vertigo bir hareket illüzyonudur. Kelime anlamı itibariyle Latince’de ‘dönmek’ kelimesinden gelmektedir. Bu rahatsızlıkta kişi, başının içinin ya da bulunduğu çevrenin döndüğü algısına kapılır. Tıp dilinde ‘Benin Paroksismal Pozisyonel Vertigo’ diye isimlendirilen bu rahatsızlık, toplumda en sık görülen vertigolardandır. Kişi, eşyaların kendi etrafında döndüğü hissine kapılır. Hasta gözlerini kapatsa bile bunu hisseder. Hastalık olarak görülmese de hastalık habercisi olarak görülebilir.

DÜŞMELERE DİKKAT

Dünyanın yüzde 10’luk bir nüfusu vertigo rahatsızlığı yaşamaktadır. Bu durumu geçirenler başın belli hareketlerinde şiddetli baş dönmesi hissi yaşaralar. Genellikle saniyeler sürer. Nedeni tam olarak bilinmese de, ani ve uzun süreli boyun pozisyonları, kafa travması, iç kulak iltihabı gibi nedenler sayılabilir. Vertigo belirtileri yaşayan kişiler bunlara bağlı olarak bazı rahatsızlıklar da yaşayabilir. Dengesini kuramayan bir kişi düşerek vücudunda kırıklar oluşabilir.

Belirtileri

Baş dönmesi

Kulakta basınç hissi ve kulak çınlaması

İşitme azlığı

Mide bulantısı ve kusma

Kulak akıntısı

Tutunarak yürüme isteği

Gözlerde kararma

Düşme sorunu, dengesizlik(dengeden kaynaklanan)

Gözlerde anormal hareketler

Çabuk yorulma

Kalabalık mekanlarda duramamak, insanların üstüne geliyormuş hissi

KBB UZMANINA GÖRÜNÜLMELİ

Vertigo, iç kulak ve sinir sistemindeki hastalıkların habercisi olarak kendini gösterir. İç kulağımızda bulunan ve dengemizi sağlayan yarım daire kanalları içerisindeki kristallerin olması gerektiği yerden hareketi sonucunda bu hastalık oluşur ve hasta bulunduğu ortamı dengeli algılayamaz ve dönme hissi yaşar. Hastalığın tanısı için hastalar Kulak Burun Boğaz uzmanına muayene olmalıdır. Bazı durumlarda kardiyoloji, göz, fizik tedavi ve beyin cerrahisi gibi bölümlerden de bazı muayeneler gerekmektedir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR

Yaşanılan bu durum, yüzde 90 oranında repozsiyon manevraları da denilen, poliklinik şartlarında ve muayene sedyesinde uygulanan, 3-4 dakika süren iç kulaktaki yarım daire kristallerin yerine yerleştirme manevraları ile düzeltilebilir. Bu tedavi yüzde 90-95 etkili ve kesin çözümdür. Vertigo diğer sebeplerden oluşuyorsa bu durumda doktor ilaçla tedaviyi önerebilir. Eğer hasta ilaç tedavisiyle de iyileşme göstermemişse perilenfatik fistül ve superior durumlarında ameliyat gerekli olabilir.

Dikkat edilmesi gerekenler;