Vertigo Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Vertigo bir hareket illüzyonudur. Kelime anlamı itibariyle Latince’de ‘dönmek’ kelimesinden gelmektedir. Bu rahatsızlıkta kişi, başının içinin ya da bulunduğu çevrenin döndüğü algısına kapılır. Tıp dilinde ‘Benin Paroksismal Pozisyonel Vertigo’ diye isimlendirilen bu rahatsızlık, toplumda en sık görülen vertigolardandır. Kişi, eşyaların kendi etrafında döndüğü hissine kapılır. Hasta gözlerini kapatsa bile bunu hisseder. Hastalık olarak görülmese de hastalık habercisi olarak görülebilir.
DÜŞMELERE DİKKAT
Dünyanın yüzde 10’luk bir nüfusu vertigo rahatsızlığı yaşamaktadır. Bu durumu geçirenler başın belli hareketlerinde şiddetli baş dönmesi hissi yaşaralar. Genellikle saniyeler sürer. Nedeni tam olarak bilinmese de, ani ve uzun süreli boyun pozisyonları, kafa travması, iç kulak iltihabı gibi nedenler sayılabilir. Vertigo belirtileri yaşayan kişiler bunlara bağlı olarak bazı rahatsızlıklar da yaşayabilir. Dengesini kuramayan bir kişi düşerek vücudunda kırıklar oluşabilir.
Belirtileri
- Baş dönmesi
- Kulakta basınç hissi ve kulak çınlaması
- İşitme azlığı
- Mide bulantısı ve kusma
- Kulak akıntısı
- Tutunarak yürüme isteği
- Gözlerde kararma
- Düşme sorunu, dengesizlik(dengeden kaynaklanan)
- Gözlerde anormal hareketler
- Çabuk yorulma
- Kalabalık mekanlarda duramamak, insanların üstüne geliyormuş hissi
KBB UZMANINA GÖRÜNÜLMELİ
Vertigo, iç kulak ve sinir sistemindeki hastalıkların habercisi olarak kendini gösterir. İç kulağımızda bulunan ve dengemizi sağlayan yarım daire kanalları içerisindeki kristallerin olması gerektiği yerden hareketi sonucunda bu hastalık oluşur ve hasta bulunduğu ortamı dengeli algılayamaz ve dönme hissi yaşar. Hastalığın tanısı için hastalar Kulak Burun Boğaz uzmanına muayene olmalıdır. Bazı durumlarda kardiyoloji, göz, fizik tedavi ve beyin cerrahisi gibi bölümlerden de bazı muayeneler gerekmektedir.
NASIL TEDAVİ EDİLİR
Yaşanılan bu durum, yüzde 90 oranında repozsiyon manevraları da denilen, poliklinik şartlarında ve muayene sedyesinde uygulanan, 3-4 dakika süren iç kulaktaki yarım daire kristallerin yerine yerleştirme manevraları ile düzeltilebilir. Bu tedavi yüzde 90-95 etkili ve kesin çözümdür. Vertigo diğer sebeplerden oluşuyorsa bu durumda doktor ilaçla tedaviyi önerebilir. Eğer hasta ilaç tedavisiyle de iyileşme göstermemişse perilenfatik fistül ve superior durumlarında ameliyat gerekli olabilir.
Dikkat edilmesi gerekenler;
- Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için güne kahvaltı ile başlayın. Yumurta, ceviz, badem, fıstık, süt, tüketin. Sağlıklı ve dengeli beslenenin. Günlük su tüketiminizi ihmal etmeyin.
- Tuz fazla tüketmeyin.
- Stresi hayatınızdan çıkarın. Kendinize zaman ayırın.
- Kemik sağlığı için önemli olan D vitaminini güneşten almaya çalışın.
- Spor yapın (Ani hareketlerin yapıldığı spordan ziyade yoga ve pilates gibi sporları tercih edebilirsiniz)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz