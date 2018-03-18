İzmit Belediyesi Gençlik Meclisinde başkanlık ve komisyon seçimleri yapıldı. Yapılan seçim sonucunda Gençlik Meclis Başkanlığına Buğra Kaşıkçı, Lise Çalışmaları Komisyonu’na Yahya Özaydın, İnsan Hakları ve Hukuk Komisyonuna Halil İbrahim Çiftçi, Üniversite Saha Çalışmaları Komisyonuna Ali Alp, Kültürel ve Sanatsal Çalışmaları Komisyonuna Ecem Kök, Hibe Projeler ve Dış İlişkiler Komisyonuna Eren Terzi, Arge Bilim ve Teknoloji Komisyonuna Emine Nur Baki, Girişimcilik ve Yenilik Çalışmaları Komisyonuna Gizem Kartal ve Genel Sekreterliğe de Gamze Ergezer geçildiler. Gençlik Meclisi, özellikle gençlere yönelik projeler hazırlayacak.
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Gençlik Meclisi’nde seçim yapıldı
İzmit Belediyesi Gençlik Meclisinde başkanlık ve komisyon seçimleri yapıldı. Yapılan seçim sonucunda Gençlik Meclis Başkanlığına Buğra Kaşıkçı, Lise Ç...
Bugün 10:38 TSİ - Gündem
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