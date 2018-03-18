Burs almaya hak kazanan öğrencilere bu ayki katkı payları da dün itibariyle hesaplarına yatırıldı. Körfez Belediyesi 2014-2015 yılında 2 bin 135, 2015-2016 yılında 2 bin 506, 2016-2017 eğitim öğretim döneminde de 2 bin 800 öğrenciye eğitime katkı payı vermişti. 2017-2018 eğitim öğretim yılı için bu sayı 3 bin 150 oldu. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, öğrencilere katkı payı ödemeye devam edeceklerini söyledi.
Bugün 10:39 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 10:41 TSİ )
Körfez’de eğitime katkı payları yatırıldı
Körfez Belediyesi’nin Gün Işığı Derneği iş birliği ile yüksek öğrenimini yapan 4 yıllık devlet üniversitelerinde okuyacak olan öğrencilere verdiği eğitime katkı payları için başvurular ekim ayında alınmış, başvurular arasında yapılan değerlendirme sonrası 3 bin 150 öğrenci belirlenmişti.
Bugün 10:39 TSİ - Gündem
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz