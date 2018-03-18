Körfez’de eğitime katkı payları yatırıldı

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bu ayki katkı payları da dün itibariyle hesaplarına yatırıldı. Körfez Belediyesi 2014-2015 yılında 2 bin 135, 2015-2016 yılında 2 bin 506, 2016-2017 eğitim öğretim döneminde de 2 bin 800 öğrenciye eğitime katkı payı vermişti. 2017-2018 eğitim öğretim yılı için bu sayı 3 bin 150 oldu. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, öğrencilere katkı payı ödemeye devam edeceklerini söyledi.