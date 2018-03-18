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Kocaeli Çölyak 7 yaşında

Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği kuruluşunun 7’nci yılını dernek binasında üyeleri ve davetlilerle birlikte kutladı. Kutlamada davetlilere sadece glutensiz ürünler ikram edildi. Ardından çocuklarla birlikte hem Çölyak hem PKU pastası kesildi.