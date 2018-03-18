Kocaeli Çölyak 7 yaşında

“BÜYÜK BİR AİLEYİZ”
Programda konuşan Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Başkanı Nesrin Atar, “Kocaeli ailemiz adına sevgi dolu hissettik. Dernek yerimize sığamadık, dışarılara taştık. Biz büyük bir aileyiz” dedi.
Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği kuruluşunun 7’nci yılını dernek binasında üyeleri ve davetlilerle birlikte kutladı. Kutlamada davetlilere sadece glutensiz ürünler ikram edildi. Ardından çocuklarla birlikte hem Çölyak hem PKU pastası kesildi.
Programda konuşan Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Başkanı Nesrin Atar, “Kocaeli ailemiz adına sevgi dolu hissettik. Dernek yerimize sığamadık, dışarılara taştık. Biz büyük bir aileyiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz