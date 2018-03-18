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MHP'liler Büyük Kurultay'da

MHP Kocaeli İl Başkanlığı üst kurul delegeleri ve çok sayıda partili, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan Büyük Kurultay’a katıldı

MHP, 12. Büyük Kurultayı'nı bugün topluyor. Kurultaya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tüm delegelerin imzasıyla tek başkan adayı olarak girdi. Kurultay, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve siyasi ittifaklara olanak tanıyan değişiklere imza atan genel başkana onay mecrası olacak. Ayrıca, AKP ile kurulan ittifakın gerekçeleri açıklanacak, bu ittifakın gelecek vizyonu ortaya konulacak.

MHP KOCAELİ'DE KURULTAYDA

MHP Kocaeli İl Başkanlığı üst kurul delegeleriyle birlikte Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan Büyük Kurultay’a katılmak için geçtiğimiz gün yola çıkmıştı. Üst kurul delegeleri haricinde diğer partililer ise kurultaya katılmak için dün akşam saat 24.00’te Perşembe Pazarı’ndan 41 otobüsle yola çıktı.

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