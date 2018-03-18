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18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi, 103’üncü yıldönümü nedeniyle Bağçeşme şehitliğinde tören düzenlendi.

AKP, MHP, DSP, DP, BBP, SP KATILMADI

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 103’üncü yıldönümü nedeniyle Bağçeşme Şehitliğinde tören düzenlendi. Programa Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, EDOK Komutanı Kazım Dalkıran, Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Yunus Coşkun, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törene AKP, MHP, DSP, DP, BBP ve SP’den kimsenin katılmaması dikkat çekti.

ÇANAKKALELER HİÇBİR ZAMAN GEÇİLEMEYECEK

Programdan konuşan Piyade Albay Serdar Onat Bu gün barutun kanla kanın canla buluştuğu gündür. Bu gün Çanakkale’nin geçilemeyeceğinin dünyaya haykırıldığı gündür. Türk töresinde vatan sevgisi tüm sevgilerinin üstünde gelir. Bayrak vatan ve millet gibi yüce değerleri korumak için şehit olmak en yüksek rütbedir. Şehitlerimiz toprağa değil bu milletin kalbime gömülmüştür. Tüm şehitlerimize söz veriyoruz ki Çanakkaleler hiç bir zaman geçilemeyecek. Emanetlerini bu vatan topraklarını canımız pahasına koruyacağımıza ant içeriz dedi.

DERSLERLE DOLU

Onatın ardından konuşan Vali Hüseyin Aksoy Çanakkale zaferi tarihe sığmayacak kadar anlamlı ve büyüktür. Çanakkale zaferi alınması gereken derslerle doldur. Milli mücadele ruhunun ilk meşalesinin yakıldığı Çanakkale zaferinden günümüze bağımsızlık ruhumuz ile geleceğe uzanacağız dedi

Bugün 11:13 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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