Karateciler, 18 Mart Çanakkale Şehitleri için mücadele etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği ve 4 etaptan oluşan İllerarası Karate-Do Lig Şampiyonası’nın ikinci etabı, Kata mücadeleleri ile başladı. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleşen 2’inci etap lig şampiyonasında 1999 ile 2010 doğumlu sporcular katılım gösterdi. Şampiyonanın 2’inci etabı 18 Mart Çanakkale Zaferi Şehitleri anısına düzenledi.

Kata ve Kumite kategorilerindeki şampiyonaya 10 ilden 55 kulüp ve bine yakın sporcu katılım gösterdi. Sabah saatlerinde Kata gösterileri ile başlayan 2’inci etap lig şampiyonası, öğleden sonra Kumite mücadelelerine sahne oldu. Dereceye giren sporculara madalya törenleri düzenlendi. Ligin üçüncü etabı Nisan ve son etabı ise Mayıs ayında gerçekleştirilecek.