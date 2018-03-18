Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:29 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:32 TSİ )

Kocaelispor ve Çorum taraftarı kahvaltıda buluştu

Kocaelispor bugün saat 15.00’da Çorum Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi iki takım taraftarı dostluk kahvaltısında bir araya geldi.

SERHAT BOZ UNUTULMADI

İlimizin nezih mekanları arasında yer alan ve işletmeciliğini Serdar Şükrü Satıroğlu’nun yaptığı Benzin Kafe’de düzenlenen etkinliğe 20’si Çorum, 23’ü de Ankara’dan olmak üzere 43 Çorum Belediyespor taraftarı ile 20 kadar Kocaelispor taraftarı katıldı. Hoş bir sohbet ortamında gerçekleşen buluşmanın ardından 19 Mart 2017’de hayatını kaybeden Kocaelispor taraftarı Serhat Boz’un mezarı ziyaret edildi.

DOSTLUK BAKİ KALACAK

Hodrimeydan Taraftar Lideri Enver Güler “Sevgili kardeşimiz Serdar Satıroğlu, bu etkinlikte katkıyı sağladığı için teşekkür ediyoruz. Çorum taraftarına hoş geldiniz diyoruz. Futbol saha içinde kalır. Bizler saha dışında doğru işler yaparak güzel dostluklar kazanmaktan yanayız. Siz de kazanmak istiyoruz, biz de kazanmak istiyoruz. Ancak kazanan biz olacağız, dostluğumuz baki kalacak” dedi.

ÇORUM TARAFTARI TEŞEKKÜR ETTİ

Çorum’dan tribün liderleri Kırmızı Şimşekler adına Şevket Reis ve Hüseyin Nalıncı, Gökbörü Grubu’ndan Taner Hatipoğlu ve Recep Kaygısız da çok iyi ağırlandıklarını ifade ettiler ve “Enver Güler’in söylemlerine katılmamak mümkün değil. Kocaelispor ile her zaman iyi ilişkiler kurduk, bundan sonra da böyle devam edecek. Davetlerinden ötürü Hodrimeydan Tribün Lideri Enver Güler ile Yeşil Siyahlı taraftarlara teşekkür ederiz” dediler.

Bugün 11:29 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kocaeli Birlik bahisçileri yine çıldırttı: 2-0 mask
Kocaeli Birlik bahisçileri yine çıldırttı: 2-0
Emre ilk kez rakip mask
Emre ilk kez rakip
Bugün tribünde şov var mask
Bugün tribünde şov var
Serkan Yazar’dan Büyükşehir’e teşekkürler mask
Serkan Yazar’dan Büyükşehir’e teşekkürler
Karateciler, 18 Mart Çanakkale Şehitleri için mücadele etti mask
Karateciler, 18 Mart Çanakkale Şehitleri için mücadele etti
Kızlar Dünya’nın zirvesine koşuyor mask
Kızlar Dünya’nın zirvesine koşuyor
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Lösemi hastası genç öğretmen için seferber olalım! mask
Lösemi hastası genç öğretmen için seferber olalım!
Yer: Gebze, Fabrikada cinsel saldırı! mask
Yer: Gebze, Fabrikada cinsel saldırı!
Pasaport ve ehliyetlerde yeni dönem! mask
Pasaport ve ehliyetlerde yeni dönem!
Kocaeli'de iğrenç olay! Okurken bile kanınız donuyor... mask
Kocaeli'de iğrenç olay! Okurken bile kanınız donuyor...
Sallandık ama hissetmedik! mask
Sallandık ama hissetmedik!
İYİ Parti'de istifa! mask
İYİ Parti'de istifa!

GALERİ

Ford Otosan'ın ihracatı 5 milyar dolar oldu mask
Ford Otosan'ın ihracatı 5 milyar dolar oldu
'My Life Kartepe' görücüye çıkıyor mask
'My Life Kartepe' görücüye çıkıyor
Genelkurmay arşivlerinden az bilinen Çanakkale fotoğrafları mask
Genelkurmay arşivlerinden az bilinen Çanakkale fotoğrafları
Arka Plan’ın yarışma sonuçları belli oldu mask
Arka Plan’ın yarışma sonuçları belli oldu
Çanakkale Zaferi anıldı: Türk milleti can verir, özgürlük vermez mask
Çanakkale Zaferi anıldı: Türk milleti can verir, özgürlük vermez
Kartepe'den dünya tarihine 100 milyonluk yatırım kazandırılıyor mask
Kartepe'den dünya tarihine 100 milyonluk yatırım kazandırılıyor
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL