“Çanakkale, dünyanın en onurlu savunması”

Gölcük Kültür Dernekleri Platformu ve Gölcük Değirmendere Musiki Derneği tarafından, Değirmendere Kültür Merkezi'nde Çanakkale şehitleri anısına düzenlenen konser büyük ilgi gördü.Bazı siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşların katıldığı programda, Gölcük Şirinköy İlkokulu 1/A sınıfı öğrencisi Havin Beyza Çelik, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.

“DÜNYAYA İNSANLIK DERSİ”

Gölcük Değirmendere Musiki Derneği Başkanı Ekrem Demirkesen, 18 Mart Çanakkale Savaşı'nda düşmanların, vatan toprakları için ateş ve çeliğe karşı mücadele eden Mehmetçikleri geçemediklerini belirterek, "Çanakkale dünyanın en kanlı ve en onurlu savunmasıdır. Aynı zamanda dünyaya insanlık dersidir. Biz de her yıl olduğu gibi bu yılda bu etkinliklerimizi düzenleyerek şehitlerimizi anıyoruz” diye konuştu.