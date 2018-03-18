Kore gazisinin madalyasını oğlu taşıyacak

Gölcük Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Hanefi Aslan, Kore gazisi Yaşar Kandemir'in'in oğlu Necmi Kandemir’i dernek binasında konuk etti.Aslan, geçen kasım ayında vefat eden üyeleri Kore gazisi Yaşar Kandemir'i her zaman hatırlamak için gazi madalyasını oğlu Necmi Kandemir’e taktı.

“GURURLA TAŞIDI”

Necmi Kandemir ise baba dostlarına teşekkür ederek, "Kore gazisi astsubay babam Yaşar Kandemir 88 yaşında geçtiğimiz kasım ayında aramızdan ayrıldı. Türk askerinin Kore Savaşı'nda gösterdiği kahramanlık nedeniyle babama gazi madalyası verilmişti. Babam bu madalyayı gururla taşıdı. Aynı zamanda dedem Şükrü Kandemir İstiklal Savaşı gazisi idi. Ben de babamın madalyasını ömrümün sonuna kadar taşıyarak muhafaza edeceğim" şeklinde konuştu.