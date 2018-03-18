Mavera Yaşam, İDEV’de görücüye çıkacak  

İDEV fuarında yer alacak Dura Yapı firması kurucu ortağı Kemal Yurtsever Çınar Sitesi projesiyle adından sıkça söz ettirmişti. Temmuz’da teslim edilecek projede daireler bitmek üzere. Çınar Sitesi projesi gibi, Kartepe Kent Meydanı’nda yer alan yeni projesi Mavera Yaşam ise fuarda ön lansmana çıkıyor ve daha iddialı özellikleriyle dikkat çekiyor.

110 DAİRE VE İŞYERİ

Kemal Yurtsever yeni projesi ile Kartepe ve İzmit’te az rastlanır özelliklere sahip bir projeyi hayata geçiriyor. Özellikle sosyal donatıları, açık – kapalı yüzme havuzları, her daireye kapalı otoparkı, spor alanları, yeşil alanları, konumu ve daha birçok özelliğiyle, Mavera Yaşam’da 7300 m2 lik alanda 110 daire ve işyerleri yerini alacak. 40 seneye yakın bir süredir, ünlü iş adımı Ali Ağaoğlu ile birlikte çalışan Ağaoğlu şirketler gurubu Ceo’su Hasan Rahvalı’nın da arsa ortağı olduğu proje, İdev Fuarında görücüye çıkıyor.

MAVERA YAŞAM’I BEĞENDİLER

Projeyle yakından ilgilenen Ali Ağaoğlu ve Hasan Rahvalı, Mavera Yaşam’ı çok beğendiklerini çok kaliteli bir konsept olduğunu dile getirdiler. Kemal Yurtsever, inşaat sektöründe yıllara dayanan tecrübeleriyle ilimizi de yakından takip eden Hasan Rahvalı ile sık sık proje konusunda görüştüklerini ve tecrübelerinden yararlandıklarını belitti.

“KOCAELİ, MEMLEKETİMİZ”

Dura Yapı ile 2018 İDEV Fuarında yer alacak Kemal Yurtsever, “ Kocaeli bizim memleketimiz ve katma değer kazandırmak için herkes taşın altına elini koymalı, bu şehrin insanları kaliteli yaşamı sonuna kadar hakkediyor “ dedi.

SİTE ÖZELLİKLERİ