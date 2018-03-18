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Doğan: Allah helal kazançlar versin

Mobilyacıları ağırlayan Başkan Doğan, “Sizler böyle bir sektörün temsilcilerisiniz. Allah hayırlı helal kazançlar versin. İzmit Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız” dedi

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli Mobilyacılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Orhan Arguner ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Ziyarette konuşan Oda Başkanı Orhan Arguner, “Bizlere ne mutlu ki esnaf dostu bir belediye başkanımız var. Hizmet aşkıyla gece gündüz çalışan İzmit Belediye Başkanımızı çok seviyoruz. Şehrimize yaptığı hizmetler için kendisinden Allah razı olsun” dedi.

SANATSAL İŞLER

Ziyaret için konuklarına teşekkür eden Başkan Doğan da, “Marangozluk, mobilyacılık gibi işler sanatsal işlerdir. Dolayısıyla emeği çok fakat kazancı da azdır. Fakat güzelliği, mutluluğu vardır. Sizler böyle bir sektörün temsilcilerisiniz. Allah hayırlı helal kazançlar versin. İzmit Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Esnafımızın, özellikle küçük esnafımızın zorluklarını biliyoruz. Bu konuda elimizden gelen düzenlemeleri yapmaya çalışıyoruz. Marangoz ve mobilyacılık alanındaki arkadaşlarımıza da nasıl destek olabiliriz, bu konuda ortak neler yapabilir şeklinde fikir alış verişinde bulunduk” şeklinde konuştu.

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