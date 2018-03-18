Erdoğan'ın projesini ilk uygulayan belediye

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Ankara’dan başlamak üzere aşamalı olarak tüm Türkiye’ye yayılması planlanan proje, 7 Yıldızlı Kent Başiskele’de de hayata geçirildi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu projeyle, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak noktasında mevcut sistemi daha düzenli, sistemli ve uygulanabilir bir temele oturtmak amacıyla “Sıfır Atık” prensibini hedef alarak 2017 Haziran ayında çalışmalara başladı ve ilk olarak kendi ana hizmet binasında aşamalı olarak uygulamaya başladı.

İLK BELEDİYE BİNASINDA BAŞLADI

‘Sıfır Atık Projesi’ni tüm ülkede yaygınlaşmayı hedefleyen Bakanlık, Kocaeli’de ilk olarak Kocaeli İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Başiskele Belediyesi binasında bu projenin ilk adımını attı.Kocaeli İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Başiskele Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğrencilerinden oluşan kalabalık ekip, Başiskele Belediyesi binasında belediye personeline proje hakkında bilgi verdi. Projeyle ilgili her personele ayrı ayrı broşür dağıtan ekip, projenin amacı, faydaları ve nasıl uygulanacağı konusunda detaylı bilgilendirme yaptı.Ekipler bina içerisinde belirli yerlere, farklı renklerde atık toplama kutularını yerleştirdi. Başiskele’de ilk olarak belediye binasında başlayan proje, aşamalı olarak evlerde ve sokaklarda da uygulanmaya başlanacak.

NEDEN SIFIR ATIK?

“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal hem de belediye genelinde yaygınlaşmaktadır.

Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak avantajlar;

Verimliliğin artması,

Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması,

İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması,

Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,

Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanması,

Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırılmasıdır.